Göz-göz çok rahat

Giriş: 19 Aralık 2018 Çarşamba
03:00
Güncelleme: 19 Aralık 2018 Çarşamba
11:00
A Spor'dan naklen verilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Göztepe, Nazilliyi 2-1 yendi. 3. Lig ekibi Nazilli 12'de Onur Karakabak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Göz-Göz, 31 ve 52'de Ngando'yla iyi bitirdi. Göztepe ilk maçı 3-0 almıştı.
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