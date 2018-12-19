Giresunspor Fenerbahçe karşısına 5 eksikle çıkacak

Sakatlıkları devam eden Yasin Ozan, Savaş Polat, Çağlar Birinci ve Ergin Keleş'in yanı sıra Hatayspor karşılaşmasında omzundan sakatlanan takım kaptanı Muhammet Reis'in 4 ile 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ayrıca kasık sakatlığı yaşayan Ozan Can Kökçü ise tedavisini yaptırmak üzere Hollanda'ya gitti.

Öte yandan kulübün sağlık ekibi Hatayspor müsabakasında sakatlanan orta saha oyuncularımızdan Michel Landel'in de Fenerbahçe karşısında görev almasının çok zor olduğu bilgisini yönetime verdiği öğrenildi.

Diğer taraftan Adana Demirspor deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Hatayspor maçında formasından uzak kalan bir başka orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli de Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Yeşil-beyazlı ekibe bir kötü haber de Adama Ba'dan geldi. Ayak bileğinden sakatlanan Adama Ba da Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçının rövanşında forma giyemeyecek.