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Balkes mucizesi

A Spor’dan naklen verilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Balıkesirspor, Çaykur Rizespor’a geçit vermedi ve son 16’ya kaldı.

Giriş: 19 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:00
Süper Lig'de topladığı 12 puanla son sıraya demir atan Ç.Rizespor'a bir darbe de Ziraat Türkiye Kupası'ndan geldi. 5. tur ilk maçında evinde Balıkesir'e 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, rövanşta da rakibini geçemedi. Maçın 59. dakikasında Ç. Rizespor, Gladky'nin penaltı golüyle umutlandı. 75'te Sedat Şahintürk muhteşem bir golle hem skora dengeyi hem de Balıkesir'e turu getirdi.

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