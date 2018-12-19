Balkes mucizesi

Süper Lig'de topladığı 12 puanla son sıraya demir atan Ç.Rizespor'a bir darbe de Ziraat Türkiye Kupası'ndan geldi. 5. tur ilk maçında evinde Balıkesir'e 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, rövanşta da rakibini geçemedi. Maçın 59. dakikasında Ç. Rizespor, Gladky'nin penaltı golüyle umutlandı. 75'te Sedat Şahintürk muhteşem bir golle hem skora dengeyi hem de Balıkesir'e turu getirdi.