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Ankaragücü’den veda

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda büyük bir sürprize imza atıldı.

Giriş: 19 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:00
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda büyük bir sürprize imza atıldı. A Spor'dan naklen verilen maçta 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor'u ağırlayan Ankaragücü, ilk maçtaki skorun cezasını çekti. 24'te Alessio Cerci'nin penaltısıyla öne geçen başkent ekibi, 29'da Cem Ekinci ve 35'te Orhan Aktaş'ı tutamayarak kendi sonunu hazırladı. 72'de Kehinde ile eşitliği yakalayan ev sahibi, 76'da bir kez daha penaltıdan Cerci ile öne geçse de ilk maçı 4-2 kaybettiği için yoluna devam edemedi.

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