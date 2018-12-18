Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor: Serkan Tokat
18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.30 Giresunspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
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