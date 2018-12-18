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Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 20 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Giriş: 18 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 18 Aralık 2018 Salı 19:09

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor: Serkan Tokat

18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.30 Giresunspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

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