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Kasımpaşa kupada tur için sahaya çıkıyor

Lacivert-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Menemen Belediyespor'u ağırlayacak.

Giriş: 18 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 18 Aralık 2018 Salı 13:58

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Kasımpaşa, yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İzmir'de oynanan turun ilk maçını Özgür Çek ve Veysel Sarı'nın golleriyle 2-1 kazanan Kasımpaşa, tur atlamak için sahaya çıkacak.

Geçen sezon kupaya 5. turda veda eden Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe bu müsabakada forma giyemeyecek.

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