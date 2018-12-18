Ankaragücü kupaya veda etti | Ankaragücü 3 - 2 Bodrumspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye 5. tur rövanş maçında Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti. İlk maçtan 4-2 galip ayrılan Bodrum temsilcisi, rövanşta 3- 2 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. Alessio Cerci (2) ve Kehinde'nin golleri Ankaragücü'ne tur atlamak için yetmedi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un golleri ise Cem Ekinci ve Orhan Aktaş'tan geldi geldi.

Bu sonuçla Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takım oldu.



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