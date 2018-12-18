 BİZE ULAŞIN

Ankaragücü kupaya veda etti | Ankaragücü 3 - 2 Bodrumspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye 5. tur rövanş maçında Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

Giriş: 18 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 18 Aralık 2018 Salı 19:22

Ziraat Türkiye 5. tur rövanş maçında Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti. İlk maçtan 4-2 galip ayrılan Bodrum temsilcisi, rövanşta 3- 2 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. Alessio Cerci (2) ve Kehinde'nin golleri Ankaragücü'ne tur atlamak için yetmedi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un golleri ise Cem Ekinci ve Orhan Aktaş'tan geldi geldi.

Bu sonuçla Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takım oldu.

GOLLER BURADA>>>

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ankaragücü kupaya veda etti | Ankaragücü 3 - 2 Bodrumspor (MAÇ ÖZETİ)
Ümraniyespor tur atladı I 1461 Trabzon 3-1 Ümraniyespor (MAÇ ÖZETİ)
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları hakemleri belli oldu
Göztepe - Nazilli Belediyespor | CANLI