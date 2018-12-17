Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, 21 Aralık 2018 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

5. Tur'u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.