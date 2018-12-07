Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur ilk maçlarının müthiş heyecanı yerini rövanş maçlarına bırakacak. Son 16 Turu'na yükselecek takımların belirleneceği rövanş maçları 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda rövanş maçlarında galibiyet ve beraberlikte eşitlik olması durumunda, deplasmanda daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Rövanşta normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

BODRUM ŞOV



Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk önemli sürpriz Bodrumspor'dan geldi. 4. Tur'da Sivas'ı eleyen, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Ege temsilcisi, Bodrum'da yaşanan sel felaketi sonrası stadının hasar görmesi nedeniyle Muğla'da oynadığı maçta, Ankaragücü karşısında flaş bir skorun altına imza attı. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta devre golsüz sona erdi.



35 DAKİKADA 6 GOL



Ankaragücü, 55'te Mahmut'la öne geçti. Hemen 2 dakikada sonrasında Bodrum, Orhan'la eşitliği sağladı. 65'te Alihan kafayla Başkent ekibini bir kez daha öne geçirdi. Maçı bırakmayan ev sahibi, 69'da Harun'un vuruşuyla yine beraberliği yakaladı. Bodrum, 82'de Emre, 86'da Hüseyin'le sarı-lacivertlileri yıkan golleri sıraladı ve Başkent'teki rövanş öncesi son 16 turuna göz kırptı



SON ŞAMPİYON AVANTAJI KAPTI



Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, A Spor'dan yayınlanan maçta TFF 2. Lig Kırmızı grubun iddialı ekibi F.Karagümrük'ü 4-1'le geçti. Ege ekibi, Bokila, Onurcan, Regattin ve Larsson'la sonuca giderken, kırmızı-siyahlıların tek golü Emir'den geldi.



BODRUMSPOR BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR



Ankaragücü'nü 4-2 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj sağlayan Bodrumspor'da Teknik Direktör Engin İpekoğlu, "Süper Lig'de güzel işler yapan bir takıma karşı geriye düştükten sonra kazanmamız bizim için daha da önemliydi. Amacımız kupada gittiğimiz yere kadar gidebilmek" dedi. Ankaragücü hocası İsmail Kartal ise, disiplinden kopmalarının faturasını ödediklerini söyledi.



KASIMPAŞA DOLU DİZGİN



Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, kupada da hata yapmadı. Menemen Belediye'ye konuk olan Mustafa Denizli'nin öğrencileri Özgür Çek ve Veysel Sarı'nın golleriyle 2-1'lik zafere imza attı. Ev sahibinin tek sayısı Okan'dan geldi.



YENİ MALATYA AVANTAJI KAPTI



Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupas 5'inci Tur ilk maçında Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini, 60'ta Boutaib ve 82'de Eren Tozlu kaydetti.