Kupa günlüğü

BOLU DİRİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 3. Lig 2. Grup'ta zirveye oynayan Van Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Kendi liglerinde zor günler geçiren iki takımın karşılaşmasında ev sahibi Boluspor, ilk yarıda rakibinden üstün oynasa da skoru bozamadı. İlk devrenin 0-0 sonuçlanmasının ardından ikinci devre hızlı başladı ve Yarenler, 54'te 'ofsayt kokan' golle 1-0 öne geçti.



İKİNCİ DEVRE 6 GOL

1-0'IN ardından 3 dakika sonra Boluspor frikik kazandı. Topun başına geçen Batuhan Altıntaş'ın kullandığı frikik baraja çarparak kaleci Kadir Helvacıoğlu'nu yanılttı ve ağlarla buluştu. 2-0'dan sonra Van BBSK oyundan düştü ve büyük boşluklar verdi. 75'te ceza sahasında topla buluşan Batuhan 3-0 yaptı. 78'de kaptan İsmaail Haktan 4-0'a getirdi. 81'de Mesut Saray farkı 3'e indirse de 82'de Billal Sebaihi 5-1'e taşıdı ve maç bu skorla bitti. Bolu, tur kapısını sonuna kadar araladı.



SKOR MÜTHİŞ

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligdeki moral bozukluğunu bu maçta atlattıklarını ifade ederek, "Büyük avantaj yakaladık. Mutluyuz. Van ekibi kendi liginde kafaya oynuyor. Kazanmak çok önemliydi. İkinci maç çok soğuk bir havada oynanacak" diye konuştu.



ÜMRANİYE FARKLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Ümraniyespor, 4. turda Bursaspor'u eleyen 1461 Trabzonspor'u ağırladı. A Spor'dan naklen verilen ve bol gollü geçen maçta 1. Lig ekibi ev sahibi, 3. Lig temsilcisi rakibini farklı geçti. İlk yarının ilk uzatmasında Bahadır'ın ortasına iyi yükselen Muhammed, Ümraniye'yi öne taşıdı:1-0. 48'de Dorukhan skora dengeyi getirdi: 1-1. 53'te Merthan kafa vuruşuyla kaleciyi avladı: 2-1. 78'de Muhammed'in kafayla indirdiği topa iyi vuran Dialiba ağları sarstı: 3-1. 86'da Leandrinho skoru 4-1'e getirdi ve tur için avantaj yakaladı.



KAYSERİSPOR AVANTAJI KAPTI

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kayserispor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek rövanş için avantaj yakaladı. Kayseri'nin gollerini 59'da Bilal ve 67'de Kravets attı. Altay'ın tek sayısını ise 90'da İbrahim Akın kaydetti.



ADANA DEMİR M.BAŞAKŞEHİR'İ ELİNDEN KAÇIRDI

Süper Lig lideri Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile kupada karşı karşıya geldi. Demir'in Orhan Taşdelen'in penaltı golüyle 1-0 önde götürdüğü maçı Visca'nın penaltısıyla 1-1'e getiren Başakşehir, evindeki rövanş için avantaj yakaladı. Ev sahibinde Traore ve konuk ekipte Da Costa kırmızı kart gördü.



ŞÖLEN DEVAM EDİYOR

Aspor'dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Ankaragücü, 2. Lig takımı Bodrum'a konuk oluyor. Ardından son şampiyon Akhisar, Karagümrük'e geliyor. Ligin güçlü takımı Kasımpaşa, İzmir'de Menemen'le kapışıyor. Süper Lig'in renkli ekibi Yeni Malatya ise Etimesgut'u ağırlıyor. Son finalist F.Bahçe ise rakibi Giresun'u konuk ediyor.



DEPLASMANDA ATILAN GOL AVANTAJI

Kupada rövanş maçlarında galibiyet ve beraberlikte eşitlik olması durumunda, deplasmanda daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Rövanşta normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. 5. tur rövanş maçları 18, 19, 20 Aralık'ta olacak.