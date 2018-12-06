Fenerbahçe son anda güldü!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada genç bir kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, tutuk bir oyun sergilediği müsabakada rakibini 80. dakikada İslam Slimani'nin kafa golüyle yendi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

Slimani 7 maç sonra gol attı

Fenerbahçeli futbolcu İslam Slimani, 7 maç sonra gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim'de oynanan Spartak Trnava maçında 2 gol atan Slimani, daha sonraki 7 karşılaşmayı boş geçmişti.

Spor Toto Süper Lig'de de 1 golü bulunan Slimani, 16. resmi maçında 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Frey devam edemedi

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlandı.

Maçın 25. dakikasında sakatlanan Frey, oyuna devam edemedi. Frey'in yerine 27. dakikada Eljif Elmas oyuna girdi.

Mahsun Çapkan'ın ilk profesyonel maçı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Mahsun Çapkan, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Barış Alıcı'nın yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, ilk profesyonel maçını Giresunspor karşısında oynadı.

MAÇTA DAKİKALAR

31'inci dakikada Benzia'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin şutunda top yandan dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

56'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Arka direkte topla buluşan Barış Alıcı'nın şutunda kaleci Anıl topu kontrol etti.

61'inci dakikada Giresunspor savunması çıkarken topu kaptırdı. Topu kazanan Eljif Elmas'ın ceza sahası çizgisinden çektiği şutta kaleci Anıl topun sahibi oldu.

80'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Slimani'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Mücadele başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.