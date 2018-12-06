Bodrumspor'dan müthiş geri dönüş I MAÇ ÖZETİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrum Belediye Bodrumspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı.

Bodrumspor, iki kez geriye düşmesine rağmen güçlü rakibi Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 57'de Orhan Aktaş, 69'da Harun Kavaklıdere, 82'de Emre Şahin ve 86'da Celal Dumanlı attı. Konuk ekibin gollerini ise 54'te Mahmut Akan ve 64'te Alihan Kubalas kaydetti.

SİVAS'I ELEMİŞTİ

Bodrum Belediye Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Sivasspor'la eşleşmiş ve güçlü rakibini 2-1 yenerek bir üst tura çıkmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları 18,19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.



