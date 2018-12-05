 BİZE ULAŞIN

Yılmaz Vural: “İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk turunda evinde Medipol Başakşehir FK ile berabere kalan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, ”Güzel bir akşamı geri bıraktık, inşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir” dedi.

Giriş: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 06 Aralık 2018 Perşembe 03:09
Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Takım olarak her hafta üstüne koyarak ilerliyoruz. Taraftarlarımıza desteklerinden ötürü teşekküre derim. İyi oynadık ama kazanamadık. Güzel bir akşamı geride bıraktık, inşallah üstüne koya koya gider. Çocuklara tatili de açıkladım. Belek'te ayın 17'sinde buluşacağız. İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Yılmaz Vural: “İnşallah Allah bize de kupada yürümeyi gösterir”
Abdullah Avcı: Kupa da hedeflerimizden biri
Jojic inanılmazı başardı! İşte kaçan gol...
Başakşehir kupada tat vermedi
Kayserispor deplasmanda galip! | GOLLERİ İZLE