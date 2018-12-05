Türkiye Kupası şöleni devam ediyor!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı hız kesmeden sürüyor. Dün start alan dev şölende, bugün 5 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Keçiörengücü, G.Saray'ı ağırlayacak. Ardından Ümraniye-1461 Trabzon, Bolu-Van BŞB ve Altay-Kayseri mücadeleleri nefesleri kesecek. Kapanışta ise Süper Lig'in zirvesinde yer alan Başakşehir, Adana Demir deplasmanında avantaj peşinde olacak. Türkiye'nin kupasındaki 5 maç da şifresiz olarak A Spor ekranlarından yayınlanacak.



GENÇLERBİRLİĞİ HATAYSPOR



1. Lıg ekiplerinin kupadaki buluşmasında G.Birliği, Hatay'ı 2-1 yendi. Gökhan'la geri düşen Gençler, Gabriel'e eşitliği buldu. :1-1. Cengizhan, santrası olmayan golle zaferi getirdi.



ANTALYA'DA KAZANAN YOK



Kupada 5'inci tur ilk maçında Antalya, evinde Darıca Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Santranın ardından hareketsiz kalan ve 5 aydır para alamamalarını protesto eden konuk ekibin bu hareketi mücadeleye damga vurdu. Antalya, 17'de Barrada'nın penaltısı ile öne geçti: 1-0. 44'te Servan, penaltıdan durumu eşitledi: 1-1. Darıca pozisyonları harcarken, ev sahibi ekip 65'te Diego ile 2-1'i buldu. 77'de Cesur, 2-2'lik skoru tayin etti.