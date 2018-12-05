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Göztepe'ye kupa tesellisi!

Sarı-kırmızılılar, Nazilli’den 3-0’lık galibiyetle döndü. Göz-Göz’ün golleri Cikalleshi, Onur (k.k) ve Halil’den geldi.

Giriş: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 04 Aralık 2018 Salı 02:23

Süper Lig'de son üç maçından yenilgiyle ayrılan Göztepe, teselliyi Ziraat Türkiye Kupası'nda buldu. Sarı-kırmızılılar, 5'inci tur ilk maçında TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 3-0 yenerek evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakaladı. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada, İzmir ekibi perdeyi 12'inci dakikada Cikalleshi'nin ceza alanından yaptığı vuruşla açtı. 1-0.

KAPANIŞ HALİL'DEN

Ardından oyunu gözyaşları içinde terk eden Hakan Çinemre'nin, geçen sezon olduğu gibi çapraz bağlarından sakatlanması moralleri bozdu. 90'da Onur kendi ağlarını buldu: 2-0. 90+3'te son sözü söyleyen Halil, takımına büyük avantajı getiren isim oldu.

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