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Galatasaray Keçiörengücü deplasmanından galibiyetle döndü ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Giriş: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:16

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçtan sarı-kırmızılılar 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Atalay Babacan ve 50. dakikada Martin Linnes attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 51. dakikada Ziya Şakar kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde ederken, sahasında yapacağı maçtan alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

Keçiörengücü - Galatasaray maçının gollerini izlemek için TIKLAYIN

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kaya kaya

çok iyi 11 atalay ve gökay da a takım formasını şu an mevcut bir çok oyuncudan daha fazla hakediyor.

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evet1
hayır0
cevapla 05.12.2018 12:15

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