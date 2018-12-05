Galatasaray Keçiörengücü deplasmanından galibiyetle döndü ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçtan sarı-kırmızılılar 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Atalay Babacan ve 50. dakikada Martin Linnes attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 51. dakikada Ziya Şakar kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde ederken, sahasında yapacağı maçtan alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.



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