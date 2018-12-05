Fenerbahçe'nin kupada rakibi Giresunspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan sezon finalist olduğu Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren Giresunspor maçıyla başlayacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ İZLEYEMEYECEK

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak.