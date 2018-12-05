Boluspor Van BB'yi ezdi geçti!

MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada Mutlu'nun ceza sahasına ortasında ceza sahasında Özgür Can Özcan'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.
41. dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten geri döndü.
54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mutlu Güler'in sert şutu ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Batuhan Altıntaş'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak ağlara gitti. 2-0
75. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Haktan'ın pasında Batuhan Altıntaş'ın şutu filelerle buluştu. 3-0
78. dakikada Sebaihi'nin şutunda kaleciden dönen topu İsmail Haktan'ın ağlara yolladı. 4-0
81. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa gelişine vuran Mesut Saray'ın şutu filelere gitti. 4-1
82. dakikada Uğur Akdemir'in direkten dönen şutunda topla buluşan Sebaihi topu ağlara gönderdi. 5-1
MAÇTAN GOLLER
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BOLUSPOR 5-1 VAN BB | İZLEMEK İÇİn TIKLAYIN
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Özgür Ertem xx, Soner Maraş xx
Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Uğur Akdemir xx, Dimov xx, Berkay Tolga Dabanlı xx, Mutlu Güler xxx (Guido dk. 76 x), Burak Asan xx (Akabueze dk. 79 x), İsmail Haktan Odabaşı xxx, Sebaihi xxx, Umut Gündoğan xx, Batuhan xxx, Özgür Can Özcan xx (Hayrullah Bilazer dk. 46 xx)
Yedekler: Sabri Can, İshak Çakmak, Etoundi, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu x, Soner Birinci x (Oktay Aydın dk. 46 x), Emre Toptan xx, Serdar Cansu x, Mesut Saray xx, Ahmet Şahbaz xx, Burçak Özkanca xx, Güney Tutcuoğlu xx, Umut Koray Öz xx (Çağrı Tekin dk. 74 xx), Barış Sağır x, Sedat Komi xx
Yedekler: Ender Kaya, Bilal Özhan, Mutlu İlengöz, Uğur Karakoç, Tahir Kurtuluş
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Goller: Mutlu Güler (dk. 54, Batuhan Altıntaş (dk. 57 ve 75), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 78), Sebaihi (dk. 82) (Boluspor), Mesut Saray (dk. 81) (Van BB)
Sarı Kartlar: Soner Birinci, Burçak Özkanca (Van BB)
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