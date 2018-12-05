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Boluspor Van BB'yi ezdi geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu ilk maçında Boluspor, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’u 5-1 mağlup etti.

Giriş: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:31

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Mutlu'nun ceza sahasına ortasında ceza sahasında Özgür Can Özcan'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.

41. dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten geri döndü.

54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mutlu Güler'in sert şutu ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Batuhan Altıntaş'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak ağlara gitti. 2-0

75. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Haktan'ın pasında Batuhan Altıntaş'ın şutu filelerle buluştu. 3-0

78. dakikada Sebaihi'nin şutunda kaleciden dönen topu İsmail Haktan'ın ağlara yolladı. 4-0

81. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa gelişine vuran Mesut Saray'ın şutu filelere gitti. 4-1

82. dakikada Uğur Akdemir'in direkten dönen şutunda topla buluşan Sebaihi topu ağlara gönderdi. 5-1

MAÇTAN GOLLER

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Özgür Ertem xx, Soner Maraş xx

Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Uğur Akdemir xx, Dimov xx, Berkay Tolga Dabanlı xx, Mutlu Güler xxx (Guido dk. 76 x), Burak Asan xx (Akabueze dk. 79 x), İsmail Haktan Odabaşı xxx, Sebaihi xxx, Umut Gündoğan xx, Batuhan xxx, Özgür Can Özcan xx (Hayrullah Bilazer dk. 46 xx)

Yedekler: Sabri Can, İshak Çakmak, Etoundi, Ümit Kurt

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu x, Soner Birinci x (Oktay Aydın dk. 46 x), Emre Toptan xx, Serdar Cansu x, Mesut Saray xx, Ahmet Şahbaz xx, Burçak Özkanca xx, Güney Tutcuoğlu xx, Umut Koray Öz xx (Çağrı Tekin dk. 74 xx), Barış Sağır x, Sedat Komi xx

Yedekler: Ender Kaya, Bilal Özhan, Mutlu İlengöz, Uğur Karakoç, Tahir Kurtuluş

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar


Goller: Mutlu Güler (dk. 54, Batuhan Altıntaş (dk. 57 ve 75), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 78), Sebaihi (dk. 82) (Boluspor), Mesut Saray (dk. 81) (Van BB)

Sarı Kartlar: Soner Birinci, Burçak Özkanca (Van BB)


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