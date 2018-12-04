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Türkiye Kupası I Sivas Belediyespor 2-2 Trabzonspor I MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Giriş: 04 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 04 Aralık 2018 Salı 06:13

Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor yedek ağırlıklı çıktığı kupa maçında Sivas Belediyespor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Sivas Belediyespor oldu. Karşılaşmanın 9. dakikasında ev sahibi Alpay Koçaklı ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor bu gole Hosseini'nin ilk yarının uzatmalarında attığı golle cevap verdi:1-1.

İkinci yarı golle başladı!
Trabzonspor ikinci yarının ilk dakikasında golü buldu. Bordo mavili takımın genç ismi Abdülkadir Parmak 46. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Sivas beraberliği muhteşem golle yakaladı
Sivas Belediyespor beraberlik golünü 67'de Emre Yakut'un güzel golüyle buldu.

Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor tehlikeli ataklar geliştirse de aradığı golü bulamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.

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