Türkiye Kupası I Sivas Belediyespor 2-2 Trabzonspor I MAÇ SONUCU

Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor yedek ağırlıklı çıktığı kupa maçında Sivas Belediyespor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Sivas Belediyespor oldu. Karşılaşmanın 9. dakikasında ev sahibi Alpay Koçaklı ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor bu gole Hosseini'nin ilk yarının uzatmalarında attığı golle cevap verdi:1-1.





İkinci yarı golle başladı!

Trabzonspor ikinci yarının ilk dakikasında golü buldu. Bordo mavili takımın genç ismi Abdülkadir Parmak 46. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.





Sivas beraberliği muhteşem golle yakaladı

Sivas Belediyespor beraberlik golünü 67'de Emre Yakut'un güzel golüyle buldu.

Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor tehlikeli ataklar geliştirse de aradığı golü bulamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.