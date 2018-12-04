Göztepe, Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Nazilli Belediyespor, sahasında Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'yi ağırladı.

Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf sahadan 3-0 galip ayrılan Göztepe oldu. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri ise 12. dakikada Cikalleshi, 90+1. dakikada Onur Karakabak (K.K) ve 90+3. dakikada Halil Akbunar attı.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI

Bu sonuçla Göztepe büyük bir avantaj sağlarken, rövanş maçında her türlü galiiyet ve beraberlikte, 1-0 ve 2-0'lık yenilgilerde turu geçen taraf olacak. 3-0'lık Nazilli Belediyespor galibiyetinde ise maç uzatmaya gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.



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