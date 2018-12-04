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Medipol Başakşehir Adana Demirspor deplasmanında

Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Giriş: 04 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 04 Aralık 2018 Salı 01:10

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bu sezon kupaya 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli ekip, rövanş mücadelesi öncesinde deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Mücadele 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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