Medipol Başakşehir Adana Demirspor deplasmanında

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Bu sezon kupaya 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli ekip, rövanş mücadelesi öncesinde deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.
Mücadele 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
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