Gençlerbirliği Hatayspor'u son saniye golüyle yıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf son saniye golüyle 2-1 kazanan Gençlerbirliği oldu.



GERİDEN GELİP KAZANDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın 65. dakikasında Hatayspor, Gökdeniz Karadeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 71. dakikada Matei ile karşılık verirken, karşılaşmanın skorunu 90+3. dakikada Cengizhan Akgün belirledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.



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