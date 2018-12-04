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Gençlerbirliği Hatayspor'u son saniye golüyle yıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u son saniyede bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Giriş: 04 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 04 Aralık 2018 Salı 08:18

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf son saniye golüyle 2-1 kazanan Gençlerbirliği oldu.

GERİDEN GELİP KAZANDI
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın 65. dakikasında Hatayspor, Gökdeniz Karadeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 71. dakikada Matei ile karşılık verirken, karşılaşmanın skorunu 90+3. dakikada Cengizhan Akgün belirledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçları 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

Gençlerbirliği - Hatayspor maçının gollerini izlemek için TIKLAYIN




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