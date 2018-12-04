Darıca Gençlerbirliği'nden sürpriz sonuç!

MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada Drole'nin ceza sahası içinde, savunma oyuncusu Abdullah tarafından düşürülmesi sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



17. dakikada topun başına geçen Barrada penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-0



43. dakikada atılan uzun pasta sol kanattan kale çizgisine doğru inen Raşit Sevindir, Sergen Yatağan tarafından düşürülünce hakem penaltıya hükmetti.



44. dakikada penaltı atışını Serrvan Taştan, gole çevirdi. 1-1



58. dakikada Aziz Kızılgün'ün ceza sahası sağ çaprazından penaltı noktası üzerine kestiği ortada Görken Güven'in kafası üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Aytaç kaleye gönderdiği şutu kaleci Ferhat ayaklarıyla uzaklaştırdı.



65. dakikada Danilo'nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin müdahalesine rağmen fillere gitti. 2-1



71. dakikada Abdullah Balıkuv'un ceza sahası içinden sert şutu az farkla üstten auta gitti.



77. dakikada Aytaç Deniz, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa defansın da müdahalesiyle Görkem Güven dokunamadı. Altı pas içine seken topu Bünyamin düzgün bir vuruşla gole çevirdi. 2-2



90+1. dakikada topla ceza sahasına doğru ilerleyen Osman Çelik'i, Mustafa Kaya arkadan kayarak yere indirmesi nedeniyle hakem direkt kırmızı kart gösterdi.

MAÇIN GOLLERİ

ANTALYASPOR 1-0 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ANTALYASPOR 1-1 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ANTALYASPOR 2-1 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ANTALYASPOR 2-2 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Stat: Antalya



Hakemler:Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx,Abdullah Bora Özkara xx



Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Birkan Öksüz x (Batuhan Fındık dk. 56 x), Osman Çelik xx, Cissokho xx, Vaınqueur xx, Bahadır Öztürk xx, Sergen Yatağan xx( Mustafa İnan dk. 83 x), Danilo xxx, Barrada xxx (Fehmi Koç dk. 67 x), Harun Alpsoy xx, Drole xxx



Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Mustafa İnan, Sezer Taşkolu, Yavuz Alemdar



Teknik direktör: Bülent Korkmaz



Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Önal xx, Abdullah Balıkuv xx (Mustafa Kaya dk. 90 ?), Uğur Daşdemir xx, Kerem Kaya xx, Eren Tokat xx, Servan Taştan xx, Raşit Sevindir xx, Bünyamin Karataş xxx, Aytaç Deniz xxx (Cuşkun Yılmaz dk. 83 x), Aziz Kızılgün xx (Ramazan Özcan dk. 70 x), Görkem Güven xx



Yedekler: Emre Gamsız, Mehmet Yeniler



Teknik direktör: Oktay Derelioğlu



Goller: Barrada (dk.17 pen.), Danilo (dk. 65) (Antalyaspor), Servan Taştan (dk. 44 pen.), Bünyamin Cesur Karataş (dk. 77) (Darıca Gençlerbirliği)



Kırmızı kart: Mustafa Kaya (dk. 90+1) (Darıca Gençlerbirliği)



Sarı kart: Bünyamin (Darıca Gençlerbirliği)



