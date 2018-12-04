Alanyaspor Kahramanmaraş'ı ezdi geçti!

MAÇTAN DAKİKALAR



33. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Baiano'ya K.Maraşsporlu futbolcu faul yaptı. Faul sonrası maçın hakemi Kutluhan Bilgiç'in penaltı kararında topun başına geçen Fernandes, sert şutuyla topu ağlara gönderdi. 1-0



45. dakikada ani gelişen K. Maraşspor atağında sol köşeden ceza sahasının içinde topla buluşan Mehmet İncebacak, sağ ayağının içiyle doğrudan kaleye gönderdiği şut kaleci Haydar'ın solundan fillerle buluştu. 1-1



51. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Villaafanez topu ceza sahasının solunda N'Sakala'ya aktardı. N'Sakala pasına karşılık veren müsait durumdaki Bobo şutuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1



58. dakikada sol kanatta Baiano ile girdiği ikili mücadele sonrası topun sahibi olan Hurşit Taşcı, kaleci Haydar ile göz göze geldi. Taşçı'nın yerden vurduğu sert şut filelerle buluştu. 2-2



59. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, içeriye gönderdiği topu Taha Yalçıner kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 3-2



79. dakikada Efecan'ın sağ kanattan gönderdiği top savunmadan döndü. Ceza sahasından seken topa sahip olan Lucas Villafanez, vurduğu şutla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 4-2



83. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan verdiği pası Baioano Villafanez'e aktardı. Bu futbolcunun gelişine vurduğu şut ağlarla buluştu. 5-2



86. dakikada sol kanattan sokulan Efecan Karaca, ceza sahasının içinde topu Villafanez'e aktardı. Villafanez'in gelişine vurduğu şut farkı 4'de çıkardı. 6-2



90+2. dakikada Alanyaspor atağında Villafanez soldan çevirdiği topu kaleye gönderdi. Kaleden dönen topa gelişene vuran Maniatis meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 7-2



MAÇIN GOLLERİ

ALANYASPOR 1-0 KAHRAMANMARAŞSPOR

ALANYASPOR 1-1 KAHRAMANMARAŞSPOR

ALANYASPOR 2-1 KAHRAMANMARAŞSPOR

ALANYASPOR 2-2 KAHRAMANMARAŞSPOR

ALANYASPOR 3-2 KAHRAMANMARAŞSPOR

ALANYASPOR 4-2 KAHRAMANMARAŞSPOR

ALANYASPOR 5-2 KAHRAMANMARAŞSPOR

ALANYASPOR 6-2 KAHRAMANMARAŞSPOR

ALANYASPOR 7-2 KAHRAMANMARAŞSPOR



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökmen Baltacı xx, Murat Şener xx,



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Giannis Maniatis xx, Bobo xxxx, Kaan Kanak xx (Fabrice N'Sakala dk. 32 x), Lucas Villafanez xxx, Hasan Ayaroğlu xx, Welinton Silva xxx, Giorgos Tzavellas xx, Junior Fernandes xx (Efecan Karaca dk. 72 x), Taha Yalçıner xxx, , Baiano xx



Yedekler: İsmail Ünal, Isaac Sackey, Filipe Augusto, Ceyhun Gülselam, Papiss Cisse, Djalma Campos, Erdinç Mengen



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



K.Maraşspor: Emrah Tuncel xx, Safa Ali Memnun xx, Burak Can Kunt xx, Hurşit Taşcı xx, İbrahim Koca xx, Mehmet İncebacak xx (Lider Koç dk. 68 ?), Emin Aladağ xx, İsa Baltacı xx, Ethem Ercan Pülgir xx (Yusuf Emre Kasal dk. 81 ?) Mehmet Fırat Demir xx, Civar Çetin xx (Hakan Vural Koçaslan dk. 46 xx)



Yedekler: Özhan Karabulut, Ebubekir Berke Tambay, Burak Şamil Bolat, Aytürk Halil Hocaoğlu,



Teknik Sorumlu: Adnan Erkan



Goller: Junior Fernandes (dk. 34 pen.), Bobo (dk. 51), Taha Yalçıner (dk. 59), Villafanez (dk. 79, 83 ve 86), Maniatis (dk. 90+3) (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet İncebacak (dk. 45), Hurşit Taşcı (dk. 58)(Kahramanmaraşspor)



Kırmızı kart: Burak Can Kunt (dk. 28) (K.Maraşspor)



Sarı kartlar: Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Fırat Demir (K.Maraşspor)