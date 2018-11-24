Türkiye Kupası 5.Tur'da büyük şölen!

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 4. Tur maçları sona ererken, 5. Tur kura çekimi de A Spor ekranlarında gerçekleştirildi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak dev şölende ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık, rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 16 müthiş karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise yine Turkuvaz Medya kanallarında olacak.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR



Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'ya da ayrıca teşekkür etti. Düşmez, "Bu turnuvada en iyi olan kazansın diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk futboluna destek olan Turkuvaz Medya Grubu ve Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



'SİVAS'TAKİ FİNALİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'



TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez; kura çekiminde Sivas'ta oynanacak finalin önemine değindi. Düşmez, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna basamak temsil eden Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı Sivas'ta 4 Eylül 1919'da gerçekleştirildi. Biz de bu finali, Sivas Kongresi'nin 100. Yılı sebebiyle Sivas'ta oynatmak istedik. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşamalarının gözler önüne serilmesi için bu kararı aldık. Bu finalin ülkemize çok değişik anlamlar yüklediğini düşünüyoruz" diye konuştu.



DEPLASMANDA ATILAN GOL AVANTAJI



Kupada rövanşlarda galibiyet ve beraberlikte eşitlik olursa, deplasmanda daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Normal sürede eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.