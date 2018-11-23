Kupada 5. Tur şöleni

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün çekilecek kurayla belirlenecek. Kura çekimi; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak büyük şölen saat 14.30'da başlayacak. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'na, 4. Tur'dan gelen 28 takımın yanı sıra cezalı olan Beşiktaş'ın haricinde Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve geçen sezon tarihi bir başarıya imza atarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor takımları da katılacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki futbol şölenini yine Turkuvaz Medya kanallarında HD kalitesinde ve şifresiz olarak izlemenin ayrıcalığını yaşayacak.

SERİ BAŞI SÜPER LİG



FENERBAHÇE

GALATASARAY

TRABZONSPOR

M.BAŞAKŞEHİR

GÖZTEPE

Y.MALATYASPOR

ANTALYASPOR

KAYSERİSPOR

KASIMPAŞA

AKHİSARSPOR

ALANYASPOR

ANKARAGÜCÜ

Ç.RİZESPOR



SPOR TOTO 1. LİG



BOLUSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ

ÜMRANİYE



SERİ BAŞI OLMAYANLAR SPOR TOTO 1. LİG



ADANA DEMİRSPOR

BALIKESİRSPOR

GİRESUNSPOR

ALTAY

HATAYSPOR



2. LİG KIRMIZI GRUP



MENEMEN BLD.

F.KARAGÜMRÜK

SİVAS BLD.

DARICA G.BİRLİĞİ

KAHRAMANMARAŞ

ETİMESGUT BLD.



2. LİG BEYAZ GRUP



BODRUMSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ



3. LİG 1. GRUP



NAZİLLİ BLD.



3. LİG 2. GRUP



VAN BŞB



3. LİG 3. GRUP



1461 TRABZON