Kupada 5. Tur şöleni
Ziraat Türkiye Kupası’nda çift maç eleme sistemiyle oynanacak 5. Tur’da kuralar bugün A Spor ekranlarında saat 14.30’da çekiliyor. Kuraya, 4. Tur’dan gelen 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve geçen sezon kupayı kazanan Akhisar da katılıyor
Türkiye Kupası 23 Kasım 2018, Cuma
Güncelleme: 23 Kasım 2018, Perşembe 23:13
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün çekilecek kurayla belirlenecek. Kura çekimi; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak büyük şölen saat 14.30'da başlayacak. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'na, 4. Tur'dan gelen 28 takımın yanı sıra cezalı olan Beşiktaş'ın haricinde Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve geçen sezon tarihi bir başarıya imza atarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor takımları da katılacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki futbol şölenini yine Turkuvaz Medya kanallarında HD kalitesinde ve şifresiz olarak izlemenin ayrıcalığını yaşayacak.
SERİ BAŞI SÜPER LİG
FENERBAHÇE
GALATASARAY
TRABZONSPOR
M.BAŞAKŞEHİR
GÖZTEPE
Y.MALATYASPOR
ANTALYASPOR
KAYSERİSPOR
KASIMPAŞA
AKHİSARSPOR
ALANYASPOR
ANKARAGÜCÜ
Ç.RİZESPOR
SPOR TOTO 1. LİG
BOLUSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
ÜMRANİYE
SERİ BAŞI OLMAYANLAR SPOR TOTO 1. LİG
ADANA DEMİRSPOR
BALIKESİRSPOR
GİRESUNSPOR
ALTAY
HATAYSPOR
2. LİG KIRMIZI GRUP
MENEMEN BLD.
F.KARAGÜMRÜK
SİVAS BLD.
DARICA G.BİRLİĞİ
KAHRAMANMARAŞ
ETİMESGUT BLD.
2. LİG BEYAZ GRUP
BODRUMSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ
3. LİG 1. GRUP
NAZİLLİ BLD.
3. LİG 2. GRUP
VAN BŞB
3. LİG 3. GRUP
1461 TRABZON
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