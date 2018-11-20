ZTK'da 5.Tur kurası cuma günü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı 23 Kasım Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek. Kura çekimi; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak büyük şölen saat 14.30'da başlayacak. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'na, 4. Tur'dan gelen 28 takımın yanı sıra cezalı olan Beşiktaş'ın haricinde Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve geçen sezon tarihi bir başarıya imza atarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor takımları katılacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki futbol şölenini yine Turkuvaz Medya kanallarında HD kalitesinde ve şifresiz olarak izlemenin ayrıcalığını yaşayacak.