 ZTK kura çekimi 23 Kasım'da - Türkiye Kupası - 19 Kasım 2018 Pazartesi

ZTK kura çekimi 23 Kasım'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi 23 Kasım'da yapılacak. Kura çekimi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Türkiye Kupası 19 Kasım 2018, Pazartesi

Güncelleme: 19 Kasım 2018, Pazartesi 14:47

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekim saat 14.30'da başlayacak.

Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'na, 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katılacak. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.

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