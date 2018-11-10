Ziraat Türkiye Kupası Finali Sivas'ta oynanacak!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalinin Sivas'ta oynanmasına karar verildi.
Türkiye Kupası 10 Kasım 2018, Cumartesi
Güncelleme: 10 Kasım 2018, Cuma 19:34
Turkuvaz Medya'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'da final maçının yeri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018- 2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanmasını kararlaştırdı. 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.
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