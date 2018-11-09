 Ziraat Türkiye Kupası Finali Sivas'ta oynanacak! - Türkiye Kupası - 9 Kasım 2018 Cuma

Ziraat Türkiye Kupası Finali Sivas'ta oynanacak!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalinin Sivas'ta oynanmasına karar verildi.

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Türkiye Kupası 09 Kasım 2018, Cuma

Güncelleme: 09 Kasım 2018, Cuma 19:34

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanmasını kararlaştırdı.

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

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