Ziraat Türkiye Kupası Finali Sivas'ta oynanacak!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalinin Sivas'ta oynanmasına karar verildi.
Türkiye Kupası 09 Kasım 2018, Cuma
Güncelleme: 09 Kasım 2018, Cuma 19:34
Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanmasını kararlaştırdı.
TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.
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