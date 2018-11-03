Kupa dopingi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada BAL ekibi Çengelköy Futbol'u 4-0'la geçip tur atlayan Göztepe, ligde oynayacağı Rizespor maçı öncesi moral kazandı. Geçen hafta Ege derbisinde Akhisar'dan puansız dönen Göz- Göz, kupada 5. Tur'a çıkarak biraz olsun sarı-kırmızılı camiaya kendini affettirdi. Rize'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılar, kupa moraliyle Atmaca'yı da eli boş göndermek istiyor.





AVRUPA AŞKINA TÜRKİYE KUPASI



Türkiye ?Kupası'nda tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Teknik Direktör Bayram Bektaş, Avrupa kupaları hedefi için kupanın en kısa yol olduğunun altını çizdi. Genç çalıştırıcı, "Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek, hatta kupayı almak isteriz" diye iddialı konuştu. Bayram Bektaş, ligde de İzmir'de taraftarlarının gücüyle yakaladıkları sinerjiyi Rizespor karşısında da sürdürüp, Akhisarspor yenilgisini telafi edeceklerini iddia etti.



SİVAS KONYA'YA BİLENDİ



Kupada Bodrum'a elenen Sivas, evinde oynayacağı Konya maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Tamer Tuna, "Sivasspor'un artık kazanarak devam etmesi gerekiyor. Konya maçıyla başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü kazanamasak dahi kolay kaybetmeyen bir takımız" ifadelerini kullandı.



RİZESPOR FLORYA'DA ÇALIŞTI



Kupada Sarıyer'i deplasmanda eleyerek tur atlayan Rize, Göztepe ile deplasmandaki maçın hazırlıklarına İstanbul'da devam etti. Atmaca, G.Saray'ın Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İdmanı Fatih Terim de izledi ve Buruk'la sohbet edip başarı dileğinde bulundu.



MALATYA'DA İKİ EKSİK



Alanya deplasmanında ter dökecek Y.Malatya, G.Saray galibiyetini Akdeniz'de taçlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda, kart cezasını tamamlayan Mina takıma dönerken, Ömer Şişmanoğlu ve Seth sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.