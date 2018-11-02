Rize'den kupa çayı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Sarıyer ile karşılaştı. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın 23. dakikasında sağ taraftan Petrucci'nin yaptığı ortada kale önünde Jach'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 28'de kale önünde topla buluşan Bertul'un vuruşuyla skora denge geldi: 1-1. İlk devre tam bu skorla bitti derken 43'te Montassar'ın kafa vuruşuyla deplasman ekibi Çaykur Rizespor soyunma odasına 2-1 önde gitti.



İkinci yarıda Ç. Rizespor hız kesmedi. Henüz 47. dakikada Sarıyerli Abdullah'ın ceza sahası içinde Gladky'e yaptığı müdahale sonrası penaltı düdüğü çalındı. Karadeniz ekibinin yıldızı Samudio 48'de penaltı atışını auta gönderdi. 62'de Sarıyer'in golünü atan Bertul, beraberliğe çok yaklaşsa da Petrucci topu çizgiden çıkardı. 83'de Sarıyer'den Abdullah Topkara'nın şutu direkten dönünce skor değişmedi ve Ç. Rize tur atlayan taraf oldu.



Buruk: Daha atabilirdik 2-1

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyon ve istekle mücadele etti. 2-1 kazandık. Çok daha fazla gol atabilirdik" dedi. Buruk, ligde üst üste maçlar kazanarak yukarıya çıkmak istediklerini de sözlerine ekledi.



Bozkurt: Zevkli bir maçtı

Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, zevkli bir maç izlettiklerini ifade ederek, basit goller yediklerini söyledi. Bozkurt, "Oyuncularımıza oyunu çirkinleştirmemelerini söyledik. Çok basit goller yedik. İki takımın da pozisyonları vardı. Zevkli bir maç izlettik" yorumunu yaptı.



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