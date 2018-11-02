Göztepe kupada çok farklı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Göztepe, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Ev sahibinin sayılarını Kadu, Samed (2) ve Cikalleshi kaydetti. Bu arada Gençlerbirliği Diyarbekir'i 1-0, Balıkesir de Pendikspor'u 3-1 yenerek turladı.



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