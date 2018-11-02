Giresunspor penaltılarla!..

Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta Giresun, Gümüşhane’yi 7-5 yendi

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresun, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Gümüşhane'ye konuk oldu. Ev sahibi 9'da Serdar'ın penaltı golüyle öne geçti. Giresun 13'te Said ve 28'de Muhammet'le rakibine cevap verdi. 64'te Mehmet Cansın 2-2 yaptı. Penaltılara giden maçı 7-5 Giresun aldı.