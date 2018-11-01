Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur sona erdi. İşte oynana maçlarda alınan sonuçlar ve maçların özet görüntüleri...
Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 23:21
Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayan Sivas Belediyespor, Altay, Fatih Karagümrük, Keçiörengücü, Antalyaspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Boluspor, Ümraniyespor, Nazilli Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Van Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraşspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Etimesgut Belediyespor, Adana Demirspor, Menemen Belediyespor, Göztepe, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği, 5. tura yükseldi.
Batman Petrolspor-Kasımpaşa mücadelesi, tribünden konuk takım futbolcusu Fode Koita'ya yabancı madde atılması nedeniyle 90+1. dakikada tatil edildi.
Kasımpaşa 3-2 öndeyken tatil edilen müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
İşte A Spor'dan yayınlanan maçların özetleri ve toplu sonuçlar:
Antalyaspor-Yomraspor: 1-1 (3-0 penaltılarla)
Kayserispor-Pazarspor: 6-1
Batman Petrolspor-Kasımpaşa : 2-3
Bursaspor-1461 Trabzon: 1-2
Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor: 4-0
Kastamonuspor 1966-Altay: 2-3
BB Erzurumspor-Keçiörengücü: 2-2 (4-5 penaltılarla)
MKE Ankaragücü-Erbaaspor: 1-0
BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: 0-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: 3-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: 1-0
Adana Demirspor-Dersim 62 Spor: 3-1
Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları: 4-0
Sarıyer-Çaykur Rizespor: 1-2
Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 2-0
Gençlerbirliği-Diyarbekirspor: 1-0
Gümüşhanespor-Giresunspor: 2-2 (3-5 penaltılarla)
Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor: 2-1
Balıkesirspor Baltok-Pendikspor: 3-1
Hatayspor-Fethiyespor: 3-1
Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Şile Yıldızspor-Boluspor: 2-5
Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: 5-1
Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: 3-2
Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 6-1
Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-4
Sivas Belediyespor-Denizlispor: 3-2
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