Yiğido yıkıldı!

A Spor’un naklen ekranlara getirdiği maçta Sivasspor dış sahada Bodrumspor’a 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupası’na veda etti

Süper Lig ekibi Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda duvara çarptı! 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor'a konuk olan kırmızı-beyazlılar, sahada tel tel döküldü. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada 13. dakikada Rybalka'nın ters vuruşuyla geri düşen Sivasspor, maçta istediği performansı bir türlü sergileyemedi. 82'de Cem Ekinci farkı 2'ye çıkaran golü attı. Maçın son bölümlerinde oyuna 66'da giren Arouna Kone uzatma anlarında farkı tek haneye indirse de Sivasspor 4. turda kupaya veda etti.