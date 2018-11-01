 Çaykur Rizespor üst turda! - Türkiye Kupası - 1 Kasım 2018 Perşembe

Çaykur Rizespor üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Sarıyer ile Çaykur Rizespor karşılaştı

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Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 12:51

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sarıyer evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Statı'nda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı ve 5. tura yükseldi. Çaykur Rizespor'un gollerini Jaroslaw Jach ve Montassar Talbi atarken ev sahibi Sarıyer'in tek golü Bertul Kocabaş'tan geldi.


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