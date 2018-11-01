Çaykur Rizespor üst turda!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Sarıyer ile Çaykur Rizespor karşılaştı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sarıyer evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Statı'nda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı ve 5. tura yükseldi. Çaykur Rizespor'un gollerini Jaroslaw Jach ve Montassar Talbi atarken ev sahibi Sarıyer'in tek golü Bertul Kocabaş'tan geldi.



