MAÇ SONUCU l Adana Demirspor 3-1 Dersin 62 Spor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Adana Demirspor evinde Dersin 62 Spor'u 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 1. Lig takımı Adana Demirspor, Bölgesel Amatör Lig takımı Dersim 62 Spor'u konuk etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Ev sahibi takım uzatma bölümünde bulduğu gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Adana Demirspor'a turu getiren golleri 17. dakikada Fatih Yalnız (Kendi kalesine), 114. dakikada Boubacar Traore ve 120. dakikada attı. Dersim 62 Spor'un tek golü 53. dakikada Doğancan Memicil'den geldi.