Kayseri’den yarım düzine

A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada ilk yarı Asamoah ve Tamer'in karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. İkinci yarıda Kayseri şov yaptı. Bilal'in füzesiyle açılan devre Mert ve Mensah'ın arka arkaya gelen golleriyle sürdü. Kucher farkı 4'e çıkardı: 5-1. Varela fişi çekti: 6-1.



ALANYASPOR KOLAY YENDİ



Süper Lig ekibi temsilcisi A. Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 3. Lig 2. Grup ekibi Altındağ Belediyespor'a konuk oldu. 29. dakikada deplasman ekibinden Lucas Villafanez perdeyi açtı. Villafanez 34'te takımını 2 farklı öne geçti. Altındağ, 42'de Barış Bozdiki farkı 1'e indirdi. 74'te Alanyalı Bobo skoru 3-1 yaptı ve Süper Lig ekibi rahat turladı.



BOLUSPOR TUTULMUYOR



Spor Toto 1. Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla 2. sırada yer alan Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da fırtına gibi esiyor. 4. turda Şile Yıldızspor'a konuk olan Yarenler, rakibini 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur atladı. Boluspor'un gollerini Batuhan Altıntaş (3), Burak Asan ve Umut Gündoğan attı. Şile Yıldızspor'un sayıları ise Tahsin ve Bertuğ'dan geldi.