İtalyan işi!
Fenerbahçe’yi 3-1 yenip Cocu’yu kovdurtan başkent ekibi, Türkiye Kupası’nda da yoluna kayıpsız devam etti. A Spor’dan naklen verilen maçı ev sahibi penaltıyla kazandı
Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Kasım 2018, Çarşamba 23:43
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Ankaragücü, 3. Lig 1. Grup temsilcisi Erbaaspor'a karşı zorlansa da turu geçmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek büyük sükse yapan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da istediğini almayı başardı. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Yaz transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan ve bomba etkisi yaratan Alessio Cerci, 58'de penaltıdan attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. İtalyan yıldız bu sezon 3. golünü kaydederken bunların 2'sini penaltıdan atmış oldu. Erbaaspor'a karşı fazla forma şansı bulamayan isimleri değerlendirerek başlayan Ankaragücü, maçta biraz zorlansa da 1-0 kazanmayı bildi ve tur atlamayı başardı.
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