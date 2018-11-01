İtalyan işi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Ankaragücü, 3. Lig 1. Grup temsilcisi Erbaaspor'a karşı zorlansa da turu geçmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek büyük sükse yapan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da istediğini almayı başardı. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Yaz transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan ve bomba etkisi yaratan Alessio Cerci, 58'de penaltıdan attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. İtalyan yıldız bu sezon 3. golünü kaydederken bunların 2'sini penaltıdan atmış oldu. Erbaaspor'a karşı fazla forma şansı bulamayan isimleri değerlendirerek başlayan Ankaragücü, maçta biraz zorlansa da 1-0 kazanmayı bildi ve tur atlamayı başardı.