Balıkesirspor Baltok: 3 - Pendikspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Pendikspor’u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Kasım 2018, Perşembe 21:25
Maçtan dakikalar:
22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Boztepe'nin şutu kaleci Mehmet Cinpir'in sağından filelere gitti. 1-0
30. dakikada Berkan Avşarlı'nın yaklaşık 25 metre uzaktan ser şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
45+1. dakikada Abdulkadir Özgen'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk'ün gelişine vuruşu ağlara gitti.2-1
77. dakikada Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak hakeme itirazdan dolayı tribüne gönderildi.
85. dakikada ceza yayı üzerinden Abdulkadir, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Alper Çetin xx, Sezgin Çınar xx, Erhan Kutlu xx
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx, Muhammed Ali Doğan xx (Okan Alkan dk. 85 ?), Mehmet Boztepe xx (Furkan Çil dk. 74 x), Abdulkadir Özgen xx (Rahmi Anıl dk. 89 ?), Sedat Şahintürk xx, Oğuz Yılmaz xxx, Uğur Aygören xx, Mahatma Otoo xx, Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Cumali Bişi xx
Yedekler: Asil Kaan, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Celal Emir
Teknik Direktör: Giray Bulak
Pendikspor: Mehmet Cinpir xx, Erdinç Çepoğlu xx, Okan Saraçoğlu xx (Ozan Papaker dk. 62 x), Fatih Çerlek xx, Ahmet Yazar xx, Oktay Balcı xx, Erdem Koçal xx (Taha Tunç dk. 41 xx), Tunay Acar x, Berkan Avşarlı xxx, Batuhan Kırdaroğlu xx, Mahmut Caner x (Mehmet Zait dk. 66 x)
Yedekler: Murat Akşit, Hüseyin Güngör, Berk Neziroğlu, Gökhan Sürücü
Teknik Direktör: Sinan Yücer
Goller: Mehmet Boztepe (dk. 22), Sedat Şahintürk (dk. 45+1), Abdulkadir Özgen (dk. 85) (Balıkesirspor Baltok), Berkan Avşarlı (dk. 30) (Pendikspor)
Sarı kart: Ahmet Yazar (Pendikspor)
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