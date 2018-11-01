4.Tur'da şölen devam ediyor!
A Spor’dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur şöleni bugün oynanacak 8 maçla devam ediyor. Ç.Rize’nin Sarıyer’e geleceği, Göztepe’nin Çengelköy’ü konuk edeceği birbirinden zorlu 5 karşılaşma A Spor’dan şifresiz ve HD kalitesinde ekranlara gelecek
Türkiye Kupası 01 Kasım 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Kasım 2018, Çarşamba 23:42
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturmyı sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünkü futbol resitalinde birbirinden çekişmeli 5 karşılaşma, yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak, HD kalitesinde sadece A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Sarıyer'e konuk olacağı, Göztepe'nin Çengelköy'ü ağırlayacağı karşılaşmalar izleyiciyle buluşacak. Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor ile Gençlerbirliği de taraftarlarıyla A Spor üzerinden buluşacak.
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