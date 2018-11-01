4.Tur'da şölen devam ediyor!

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturmyı sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünkü futbol resitalinde birbirinden çekişmeli 5 karşılaşma, yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak, HD kalitesinde sadece A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Sarıyer'e konuk olacağı, Göztepe'nin Çengelköy'ü ağırlayacağı karşılaşmalar izleyiciyle buluşacak. Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor ile Gençlerbirliği de taraftarlarıyla A Spor üzerinden buluşacak.