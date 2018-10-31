Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 5 - 24Erzincanspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ümraniyespor, 24Erzincanspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 5-1 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı
Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 16:13
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Burak Şeker xx, Engin Erdem xx, Cemil Tunç xx
Ümraniyespor: Metin xx, Aaron Appindangoye xx (Cenk dk. 71 xx), Alaaddin xx, Merthan xx, Yasir xx, Timur xx, Bulut xx (Emircan dk. 67 xx), Bahadır xx, Recep xx, Dialiba xx, Atabey xxx
Yedekler: Enes, Andreas Vasilogiannis, Serkan, Muhammed, Madinda
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
24Erzincanspor: Bahadır x, Burak Turan x, Mert Ilıman x (Volkan dk. 46 x), Burak Öksüz xx, Ufuk x, Eser x (Hüseyin dk. 75 x), Tuncay x, Tolgahan x (Serkan dk. 46 x), Sedat x, Hakan x, Mert Türkileri x
Yedekler: Timur, Enes, Alper, Yunus
Teknik Direktör: İsmail Batur
Goller: Bahadır (dk. 16), Recep (dk. 21), Atabey (dk. 34 ve 86), Diabang Dialiba (dk. 69)(Ümraniyespor), Burak Öksüz (dk. 43) (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Diabang Dialiba (Ümraniyespor)
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