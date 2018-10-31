Yeni Malatya tek golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı 2. Lig ekibi Kırklarelispor’u 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.
Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 21:02
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Kırklarelispor'u tek golle devirdi.
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Maçtan dakikalar
35. dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Murat Akça'nın vuruşunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.
52. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Pereira'nın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
82. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aleksic yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0
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