BUGSAŞ Spor 0-2 Trabzonspor | ÖZET
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, deplasmanda BUGSAŞ Spor'u 2-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi
Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 15:02
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