 BUGSAŞ Spor 0-2 Trabzonspor | ÖZET - Türkiye Kupası - 31 Ekim 2018 Çarşamba

BUGSAŞ Spor 0-2 Trabzonspor | ÖZET

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında, deplasmanda BUGSAŞ Spor'u 2-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi

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Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 15:02

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Bugsaşspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Trabzonspor'un ilk golü Amiri'den gelirken, ikinci golü ise Bugsaşspor'lu Turgut Selim kendi kalesine gönderdi.

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