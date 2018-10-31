MAÇ SONUCUl Bodrumspor Sivaspor'u 2-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivasspor deplasmanda TFF 2. lig ekiplerinden Bodrumspor'a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.