MAÇ SONUCUl Bodrumspor Sivaspor'u 2-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivasspor deplasmanda TFF 2. lig ekiplerinden Bodrumspor'a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 15:43
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