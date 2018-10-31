 MAÇ SONUCUl Bodrumspor Sivaspor'u 2-1 mağlup etti - Türkiye Kupası - 31 Ekim 2018 Çarşamba

MAÇ SONUCUl Bodrumspor Sivaspor'u 2-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivasspor deplasmanda TFF 2. lig ekiplerinden Bodrumspor'a 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

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Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 15:43

Ziraat Türkiye Kupası 4'ncü tur karşılaşmasında Bodrumspor evinde Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u konuk etti. Bodrum İlçe Statı'nda oynanan karşılaşmayı Bodrumspor, 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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