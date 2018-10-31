Bandırmaspor: 2 - Van Büyükşehir Belediyespor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bandırmaspor, evinde Van Büyükşehir Belediyespor'a uzatma dakikaları 0-0 tamamlanan maçta, penaltılarda 4-2 mağlup olarak kupadan elendi
Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 17:17
Penaltı atışlarını Bandırmaspor'dan Nurettin Kayaoğlu, Ömer Faruk Ermeç gole çevirirken, Van Büyükşehir Belediyespor'dan ise Burçak Özkanca, Mesut Saray, Serdar Cansu ve Barış Sağır attı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Murat Altan xx, Çetin Öncel xx
Bandırmaspor : Ahmet Said Kıvanç xx, Yasin Yıldız xx, Yusuf Akyel xx, Fatih Üge x (Ömer Faruk Ermeç dk. 67 x), Berat Jonathan Ustabaşı xx, Muharrem Efe x (Doğan Can Davas dk. 67 x (Erdi Öner dk. 91 ?)), Nurettin Kayaoğlu xx, Mete Sevinç xx, Yunus Özdemir xx, Ali Han Tunçer xx, Fatih Kıran xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu xx, Ömer Yanık x (Barış Sağır dk. 106 ?), Soner Birinci xx, Cemal Doğu x (Serdar Cansu dk. 85 ?), Emre Toptan xx, Tahir Kurtuluş x (Umut Koray Öz dk. 57 x), Burçak Özkanca xx, Oktay Aydin x (Mesut Saray dk. 75 ?), Şerif Doğan xx, Sedat Komi xx, Çağrı Tekin xx
Sarı kartlar: Muharrem Efe, Yunus Özdemir, Yasin Yıldız (Bandırmaspor), Umut Koray Öz, Burçak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor)
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