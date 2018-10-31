Antalyaspor, Yomraspor'u geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta Antalyaspor, Yomraspor'a penaltılarda 3-0 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Penaltı vuruşlarında Antalyaspor, Barrada, Bahadır Öztürk ve Birkan Öksüz ile gol bulurken, Musa Nizam kaleciyi geçemedi. Yomraspor ise Münür Satılmış, Şenol Özyurt ve Yasin Reis'le kullandığı 3 penaltı vuruşunu da gole çeviremedi.



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