Korkmaz: Önemli olan turu geçmekti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Antalyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Yomraspor'u normal süresi ve uzatmaları berabere biten maçta penaltı atışları sonucu 3-0 yenerek tur atladı.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçı kazanmak için oyuncularının sahada çok iyi mücadele ettiğini söyledi.



Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Korkmaz, "Oyuncularım turu geçmek için çok uğraştılar. Ama futbolda hakem düdüğü çalmadan maç bitmiyor. Oyuncularımı bu yüzden kutluyorum. Maçın son düdüğüne kadar iyi mücadele ettiler. Sonunda penaltıya kaldık. Kalecimiz Ferhat'ta kurtarışlarıyla bize turu geçirdi. Zor bir maç oldu ama burada önemli olan turu geçmekti" dedi.