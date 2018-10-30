Korkmaz: Önemli olan turu geçmekti
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zor bir maç olmasına rağmen önemli olanın turu geçmek olduğunu söyledi.
Türkiye Kupası 30 Ekim 2018, Salı
Güncelleme: 30 Ekim 2018, Salı 22:55
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Antalyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Yomraspor'u normal süresi ve uzatmaları berabere biten maçta penaltı atışları sonucu 3-0 yenerek tur atladı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçı kazanmak için oyuncularının sahada çok iyi mücadele ettiğini söyledi.
Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Korkmaz, "Oyuncularım turu geçmek için çok uğraştılar. Ama futbolda hakem düdüğü çalmadan maç bitmiyor. Oyuncularımı bu yüzden kutluyorum. Maçın son düdüğüne kadar iyi mücadele ettiler. Sonunda penaltıya kaldık. Kalecimiz Ferhat'ta kurtarışlarıyla bize turu geçirdi. Zor bir maç oldu ama burada önemli olan turu geçmekti" dedi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Samet Aybaba: Oyunu ciddiye a...
-
Bursaspor - 1461 Trabzon: 1-2
-
Antalyaspor, Yomraspor'u geçti
-
BB Erzurumspor'u eleyen Keçiörengücü...