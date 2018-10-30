BB Erzurumspor'u eleyen Keçiörengücü üst tura yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Keçiörengücü, Hakan Çevik, Abdulkadir Korkut, Alperen Pak, Uğur Utlu ve Ziya Şakar ile penaltılarının tamamını gole çevirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise Kone, Thy, Hakan Arslan ve Acka rakip ağları havalandırırken, Tshabalala penaltıdan faydalanamadı.

TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda eleyerek önemli bir başarı elde etti.

18. dakikada B.B. Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Khubulov'un ortaladığı topa Osman Şahin gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.26. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Thy'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topa ön direkte Tshabalala'dan önce dokunan Hakan Çevik kornere çeldi.39. dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında arka direkte müsait durumda olan Uğurcan yakın mesafeden topu dışarı attı.55. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında Tsbahalala çalımlarla ceza sahasına girdi çaprazdan sert vurdu, kaleci Yaşar güçlükle topu kontrol etti.60. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında çalımlarla ilerleyen Osman Şahin'in yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutu filelerle buluşturdu. 1-066. dakikada köşe vuruşundan gelen topu Hakan Çevik kafasıyla ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içinde topa kafasıyla dokunan Batuhan skoru eşitledi. 1-175. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Yaşar yumrukladı. Topu önünde bulan Tshabalala'nın aşırtma denemesi üstten auta gitti.89. dakikada ev sahibi ekibin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed, kaleci Yaşar'ın yanından topu auta gönderdi.90. dakikada B.B. Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta rakip takım oyuncusu Yücel'le tartışan Trtovac aynı dakika içerisinde çift sarı karttan kırmızı kart gördü.118. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Keçiörengücü'nde iyi yükselen Osman Keçelioğlu takımının üstünlük getiren golünü attı. 1-2120. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Kone düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 2-2B.B. Erzurumspor'da Acka, Hakan, Thy, Kone penaltı atışlarını değerlendirirken, Tshabalala yararlanamadıKeçiörengücün'de ise Uğur, Abdülkadir, Alperen, Hakan ve Ziya penaltı atışlarından yararlandı.